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Какие тут шутки! «Зеленые коты» добрались до кинотеатров Эстонии

Галерея с премьерного показа!

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Картина эстонского режиссера Андреса Пуустусмаа, в которой снялся народный артист России Сергей Маковецкий, а съемки проводились на улицах Таллинна, сегодня вышла в кинопрокат.

Фильм «Зеленые коты», главные роли в котором сыграли Сергей Маковецкий и Тыну Карк, вышел на экраны кинотеатров Эстонии. В пятницу вечером, 5 января, премьерный показ картины состоялся в столичном кинотеатре Artis. Перед просмотром к зрителям обратился режиссер «Зеленых котов», а также актер Кирилл Кярро, который также сыграл одну из ролей в этой уже ставшей известной киноленте.

«Фильм называется «Зеленые коты», – развел руками Кирилл Кярро перед показом картины. – Когда мы снимали, я думал, что это шутка, рабочее название. Сегодня шел по улице на премьеру, моросил новогодний дождь, видел русских туристов в поисках новогодний приключений, поэтому «Зеленые коты» – это самое то!»

Напомним, что фильм уже успел заявить о себе в ноябре на международном кинофестивале PÖFF («Темные ночи»), не оставив зрителей равнодушными.

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