Сидячий образ жизни оказался смертельно опасен

Исследователи из Университета Удине и Университета Падуи провели исследование, в рамках которого было изучено влияние малоподвижного образа жизни на здоровье человека. Обследование пожилых людей, оставленных в неподвижном состоянии на протяжении двух недель, показало, что мышечная атрофия при полном отсутствии физической активности протекает намного агрессивнее, пишет Life.ru.

Аналогичная атрофия мышц, по словам учёных, наблюдается у людей разных возрастов — отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и вредные привычки могут спровоцировать развитие тяжёлых болезней сердца, а также напрямую влияют на обмен веществ. Следствием таких отклонений может стать неконтролируемый рост массы тела и нарушение гормонального баланса.

Учёные отметили также, что вызванные сидячим образом жизни заболевания не только могут усложнить восстановление мышечного тонуса, но и зачастую способны исключить саму возможность человека самостоятельно передвигаться. Практические рекомендации по поддержанию организма в тонусе давно известны — даже короткие регулярные прогулки помогут организму функционировать нормально.