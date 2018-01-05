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Сидячий образ жизни оказался смертельно опасен

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Офис. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Длительное отсутствие физических нагрузок может привести к развитию тяжёлых заболеваний.

Исследователи из Университета Удине и Университета Падуи провели исследование, в рамках которого было изучено влияние малоподвижного образа жизни на здоровье человека. Обследование пожилых людей, оставленных в неподвижном состоянии на протяжении двух недель, показало, что мышечная атрофия при полном отсутствии физической активности протекает намного агрессивнее, пишет Life.ru.

Аналогичная атрофия мышц, по словам учёных, наблюдается у людей разных возрастов — отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и вредные привычки могут спровоцировать развитие тяжёлых болезней сердца, а также напрямую влияют на обмен веществ. Следствием таких отклонений может стать неконтролируемый рост массы тела и нарушение гормонального баланса.

Учёные отметили также, что вызванные сидячим образом жизни заболевания не только могут усложнить восстановление мышечного тонуса, но и зачастую способны исключить саму возможность человека самостоятельно передвигаться. Практические рекомендации по поддержанию организма в тонусе давно известны — даже короткие регулярные прогулки помогут организму функционировать нормально.

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