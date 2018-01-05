Горячо! Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе

"И снова Бали ", – лаконично подписал фотографию со своей возлюбленной молодой любовник Светланы Бондарчук. Несмотря на то, что фигура светской львицы находится не на переднем плане кадра и сама она стоит спиной, у поклонников не возникло сомнений, кто именно запечатлен на снимке, пишет Dni.ru.

Кроме того, Сергей Табунов отметил Instagram-аккаунт Светланы Бондарчук. На ее странице также появлялись фотографии с побережья Бали. Сообщается, что новогодние каникулы влюбленные решили провести в теплых краях в компании друг друга. Спустя неделю компанию им составила также подруга Светланы Бондарчук Надежда Оболенцева.

И снова Бали Публикация от Petya Tabunov ❌ (@tabunotabuno) Янв 2, 2018 at 7:18 PST

Напомним, пара официально объявила о своих отношениях не так давно, однако свои контакты друг с другом они никогда не скрывали. По некоторой информации, Светлана и Сергей познакомились на одном из светских мероприятий. А уже в декабре, по слухам, Табунов стал одним из важных гостей на дне рождения Бондарчук.

С Федором Бондарчуком Светлана рассталась в марте 2017 года. Супруги прожили в браке 25 лет. Они подчеркнули, что, несмотря на разрыв, сохраняют взаимное уважение и любовь к родным. О причинах расставания пара предпочла не распространяться.

Публикация от VR (@a030aa) Дек 27, 2017 at 5:08 PST

Со своим новым возлюбленным Светлана Бондарчук постоянно проводит вместе время и часто путешествует. "Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату. В октябре вместе летали в Японию – там у Сережи основная работа", – рассказывал знакомый пары.

"Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова", – добавил он.