«Стареющий неудачник»: Пугачева ответила Максу Фадееву за голубые огоньки

«Ну вот уже прошёл год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении новогодних «огоньков». И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли «огоньки» на новый уровень и понравилось ли вам вообще?» — вполне сдержанно написал Макс, пишет Soulpost.ru.

Но, видимо, это зацепило одну из главных героинь всех «огоньков» — Аллу Пугачеву, которая резко прокомментировала его пост:

«Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник? Скучно тебе на Бали? Не «мути», не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом!»