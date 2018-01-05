19 самых острых мыслей Омара Хайяма, после которых вас 100 процентов отпустит

Времена, в которых жил Хайям, трудно назвать простыми: правители были тиранами, войны не утихали, а на справедливость можно было не рассчитывать, короче - все. как сейчас, пишет Lifter.com.ua.

Тем не менее, великий мудрец любил жизнь и принимал ее такой, какой она есть.

Нам в Lifter кажется, что тут есть чему позавидовать. В конце концов, наше собственное счастье зависит не от реальности внешнего мира, а от того, на чем сосредотачиваем внимание мы сами. А другой жизни все равно не будет.

Так вот вот лучшие высказывания великого мудреца, которые, если вы прочитаете их внимательно, обязательно добавят покоя вашей душе.

1. Один не разберет, чем пахнут розы. Другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет.

2. Имей друзей поменьше, не расширяй их круг.

И помни: лучше близкий, вдали живущий друг.

Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг.

В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг.

3. Веселись! Невеселые сходят с ума.

Светит вечными звездами вечная тьма.

Как не привыкнуть к тому, что из мыслящей плоти

Кирпичи изготовят и сложат дома?

4. Не завидуй тому, кто силён и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткою, равною вздоху, обращайся как с данной тебе напрокат.

5. Кто жизнью бит, тот большего добьётся.

Пуд соли съевший выше ценит мёд.

Кто слёзы лил, тот искренней смеётся.

Кто умирал, тот знает, что живёт!

6. Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей — будь счастлив теперь!

7. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.

8. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина.

9. В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства.

10. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл её великий лишь грамотный. И не сердись на книгу, коль, неуч, не сумел её прочесть.

11. Любить и быть любимым — это счастье. Вы берегите от простых ненастий. И взяв бразды любви совместно жадно в руки, не отпускайте никогда, даже живя в разлуке…

12. Твердят, будто пьяницы в ад угодят. Всё вздор! Кабы пьющих отправили в ад, да всех женолюбов туда же им вслед, пустым, как ладонь, стал бы ваш райский сад.

13. Сорванный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано,а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам.

14. Красивым быть – не значит им родиться,

Ведь красоте мы можем научиться.

Когда красив душою Человек –

Какая внешность может с ней сравниться?

15. Ветер жизни иногда свиреп.

В целом жизнь, однако, хороша.

И не страшно, когда черный хлеб.

Страшно, когда черная душа.

16. Я думаю, что лучше одиноким быть,

Чем жар души «кому-нибудь» дарить.

Бесценный дар отдав кому попало,

Родного встретив, не сумеешь полюбить.

17. Кто понял жизнь, тот больше не спешит.

Смакует каждый миг и наблюдает,

Как спит ребенок, молится старик,

Как дождь идет, и как снежинка тает.

18. Не делай зла — вернется бумерангом,

не плюй в колодец — будешь воду пить,

не оскорбляй того, кто ниже рангом,

а вдруг придётся что-нибудь просить.

Не предавай друзей, их не заменишь,

и не теряй любимых — не вернешь,

не лги себе — со временем проверишь что ложью сам себя ты предаёшь.

19. Сад цветущий, подруга и чаша с вином — вот мой рай. Не хочу очутиться в ином. Да никто и не видел небесного рая! Так что будем пока утешаться в земном.

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