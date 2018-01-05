Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны

Мужчина из Индии Прабху Рамамурти был арестован в Детройте (США) за попытку изнасиловать попутчицу во время полета рейсом авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на решение суда.
5 января 2018 г., 16:16
Инцидент произошел в среду. 22-летняя женщина спала в кресле, и проснулась от того, что в ее нижнем белье энергично орудовала мужская рука, при этом рубашка и штаны оказались расстегнуты. Бортпроводники в суде подтвердили, что пострадавшая «выглядела явно расстроенной и плакала», пишет Lenta.ru.
Рамамурти заявил агентам ФБР, что сам спал, когда соседка заснула у него на коленях. Позднее он рассказал, что сумел лишь частично расстегнуть молнию на штанах женщины, и это помешало ему залезть еще глубже в ее трусы.
Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, он помещен под стражу.