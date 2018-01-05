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Пара сняла жилье через сервис Airbnb, но 31 декабря был их последний день жизни

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Смерть. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Скриншот с сайта Fedpost.ru.

Пара туристов погибла на греческом острове Кефалиния после сатанистского ритуала. Об этом сообщает The Sun.

Рядом с телами погибших, 23-летней Лилии Ботышевой из Болгарии и ее 30-летнего молодого человека из Германии, имя которого полиция не сообщила, обнаружили ножи, свечи и пентаграммы.

Расположение предметов культа привело следствие к версии, что пара проводила некий обряд перед первым полнолунием года, которое выпало на 2 января. По версии следователя, Ботышева скончалась от порезов. Ее молодой человек смотрел, как она умирает, а затем сел в ванну и свел счеты с жизнью.

Тела обнаружила 31 декабря беременная владелица квартиры. Пара сняла жилье через сервис Airbnb и жила в ней с 26 декабря. По словам местных жителей, молодые люди едва выходили на улицу с момента заселения.

Ботышева считалась пропавшей без вести с прошлого июня, ее поисками занимался Интерпол. В Грецию пара прибыла в арендованной машине с подделанными номерными знаками.

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