Фриске показала редкие фото с больной сестрой

Фотографии появились на личной странице Натальи Фриске в социальной сети Instagram. "1996 год. Всей семьей в Тае... как щас помню этот Новый год (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)" – подписала публикацию она, пишут Dni.ru.

В то время Жанна и Наталья Сильно болели. "Как только температура снижалась хотя бы до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю))", – вспоминает сестра знаменитой певицы.

Некоторых подписчиков фотографии буквально растрогали до слез. "Хорошие люди, уходят быстрее", – сокрушается один из комментаторов. "Какие же вы классные, красивые сестренки", – пишет другой.

Многие отметили, что Наталья и Жанна очень похожи на отца. "Я знаю что папа ваш здорово поет и талант значит певческий в него", – заявляет пользователь. "Жанночка папина доча, особенно они похожи на фото где они втроём за столом сидят..", – уточняет второй.