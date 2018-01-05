Гороскоп здоровья на январь 2018 года

ОВЕН

В принципе, типичным Овнам в этом месяце ничего серьезного из болезней не угрожает. Однако период травмоопасный, так что, будьте внимательны, избегайте любого экстрима. И еще, хотя в начале года полно праздничных выходных дней, не налегайте на спиртное, пишут Dni.ru.

ТЕЛЕЦ

В целом для типичных Тельцов период в плане здоровья благоприятный. Лишь в самых последних числах января стоит проявлять повышенную осторожность, избегать гололедов и с колюще-режущими предметами работать аккуратнее – есть риск получить травму.

БЛИЗНЕЦЫ

Уделите особое внимание своему здоровью в этом месяце, отслеживайте прогноз погоды и одевайтесь соответственно. Простуда может стать причиной воспалительных процессов в организме. Еще есть опасность травматизма, поэтому откажитесь от любого экстрима в январе.

РАК

В самом начале января могут быть заболевания дыхательной системы, поэтому внимательно подходите к выбору одежды перед выходом на холодную улицу. В остальном здоровью Раков в этом месяце ничего не угрожает.

ЛЕВ

Особо пристальное внимание Львам в этом месяце, особенно в последние его дни, необходимо уделить сердцу и сердечно-сосудистой системе в целом. Также возможны заболевания почек, так что будьте внимательны. При плохом самочувствии незамедлительно обращайтесь к врачу.

ДЕВА

Не нужно пренебрегать своим здоровьем и заниматься самолечением. При малейшем недомогании и плохом самочувствии незамедлительно обращайтесь к врачу и следуйте его рекомендациям. Серьезных заболеваний быть в январе не должно, но лучше подстраховаться.

ВЕСЫ

Основная опасность для здоровья Весов в этом месяце вы сами. Чрезмерная энергия может привести к истощению сил или травмам. Пугаться не нужно, просто будьте внимательны при работе с опасным инструментом и не забывайте вовремя отдыхать.

СКОРПИОН

В первый месяц зимы типичные Скорпионы, скорее всего, не будут страдать от плохого самочувствия, совсем наоборот, сил хоть отбавляй. Главное, направить эту энергию, бьющую через край, в нужное русло и не навредить самому себе.

СТРЕЛЕЦ

Если почувствуете себя не очень хорошо, лучше сразу обратиться к врачу и пройти обследование. Запущенная болезнь может привести к осложнениям, из-за которых придется лечь в больницу, так что собственным здоровьем не пренебрегайте.

КОЗЕРОГ

Несмотря на большое количество сил и энергии, которую вы почувствуете в январе, нельзя забывать о здоровье. Если вы плохо себя чувствуете, примите соответствующие меры. На всякий случай лучше обратиться к специалисту, чем заниматься самолечением.

ВОДОЛЕЙ

Будьте внимательны – зимой легко поскользнуться и ненароком что-нибудь себе сломать. Кроме того, и без переломов возможны боли в суставах, костях и сердечно-сосудистой системе – если почувствуете недомогание, обращайтесь к специалисту. Также возможны психосоматические заболевания.

РЫБЫ

В целом январь – благоприятный месяц для типичных Рыб. Вашему здоровью сейчас ничего не угрожает. Соблюдайте элементарные правила гигиены и техники безопасности, и проблем не возникнет.