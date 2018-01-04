Полиция: проститутка родила и через 30 минут была вынуждена вернуться на работу

Сотрудница PCSO (служба поддержки полиции), которая уже десять лет работает с женщинами с низкой социальной ответственностью в Кингстоне (Великобритания) уверена, что они находятся в порочном круге, из которого просто не могут вырваться — так устроена система, пишет Life.ru.

«Некоторые из этих женщин становятся проститутками из-за того, что их били в детстве или насиловали. Насилие в их жизни было обычным делом. Многие из них просто не имеют собственного дома и с самого детства бродяжничают», - сказал Представитель PCSO.

У многих из них реальные проблемы с психическим здоровьем. К тому же в наши дни процветает торговля людьми и сутенёрство. Но разумеется, главная проблема — наркотики. Девушки выходят на панель только для того, чтоб заработать на дозу.