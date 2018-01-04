Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Полиция: проститутка родила и через 30 минут была вынуждена вернуться на работу

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Проститутка. Снимок иллюстративный. | ФОТО: OMAR TORRES/AFP/Scanpix

Девушка взяла в кредит стиральную машину и не могла себе позволить не работать. Об этом, а также о том, в каких условиях работают нынешние жрицы любви в Великобритании, рассказала одна из сотрудниц полиции, которая работает по этому профилю.

Сотрудница PCSO (служба поддержки полиции), которая уже десять лет работает с женщинами с низкой социальной ответственностью в Кингстоне (Великобритания) уверена, что они находятся в порочном круге, из которого просто не могут вырваться — так устроена система, пишет Life.ru.

«Некоторые из этих женщин становятся проститутками из-за того, что их били в детстве или насиловали. Насилие в их жизни было обычным делом. Многие из них просто не имеют собственного дома и с самого детства бродяжничают», - сказал Представитель PCSO.

У многих из них реальные проблемы с психическим здоровьем. К тому же в наши дни процветает торговля людьми и сутенёрство. Но разумеется, главная проблема — наркотики. Девушки выходят на панель только для того, чтоб заработать на дозу.

Одна из этих девушек родила ребёнка, а уже через полчаса вернулась на трассу. У неё стиральная машина сломалась, и ей нужны были наличные деньги, чтобы её починить…

Наверх