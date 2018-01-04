Испуганные байкеры сняли на камеру своего коллегу-призрака (ВИДЕО)

На кадрах видно, как на ночной дороге мимо байкеров проносится призрачный мотоцикл без наездника. Живой участник съемки в это время сидит, пригнувшись к земле, и старается не привлекать внимания.

Зрители оставили к жуткому видео сотни комментариев, среди которых были как испуганные, так и достаточно скептичные высказывания.

«О, боже мой, это так жутко. ​​У меня просто мурашки по коже. Лично я бы просто бросил байк и убежал оттуда», - пишут одни.

«Это фальшивка. Наездник просто пригнулся с другой стороны байка, чтобы спрятаться от камеры» - не верят в происходящее другие.

А вы что думаете? Смотрите видео!