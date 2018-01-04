Испуганные байкеры сняли на камеру своего коллегу-призрака (ВИДЕО)

В Сети появилось жуткое видео, снятое в Малайзии: по ночной автомагистрали несётся мотоцикл, которым никто не управляет. Ролик сразу стал вирусным, собрав больше миллиона просмотров за первые сутки.
4 января 2018 г., 15:57
На кадрах видно, как на ночной дороге мимо байкеров проносится призрачный мотоцикл без наездника. Живой участник съемки в это время сидит, пригнувшись к земле, и старается не привлекать внимания.
Зрители оставили к жуткому видео сотни комментариев, среди которых были как испуганные, так и достаточно скептичные высказывания.
«О, боже мой, это так жутко. У меня просто мурашки по коже. Лично я бы просто бросил байк и убежал оттуда», - пишут одни.
«Это фальшивка. Наездник просто пригнулся с другой стороны байка, чтобы спрятаться от камеры» - не верят в происходящее другие.
А вы что думаете? Смотрите видео!
Baru nak test motor , ada motor lalu tanpa rider pulak , apa lagi cabut lari la . pic.twitter.com/TgaIgFp1w1— Peace Jangan Turun (@peacexturun) December 28, 2017