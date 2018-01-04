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Испуганные байкеры сняли на камеру своего коллегу-призрака (ВИДЕО)

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Иллюстративный снимок | ФОТО: EZEQUIEL BECERRA/AFP

В Сети появилось жуткое видео, снятое в Малайзии: по ночной автомагистрали несётся мотоцикл, которым никто не управляет. Ролик сразу стал вирусным, собрав больше миллиона просмотров за первые сутки.

На кадрах видно, как на ночной дороге мимо байкеров проносится призрачный мотоцикл без наездника. Живой участник съемки в это время сидит, пригнувшись к земле, и старается не привлекать внимания.

Зрители оставили к жуткому видео сотни комментариев, среди которых были как испуганные, так и достаточно скептичные высказывания.

«О, боже мой, это так жутко. ​​У меня просто мурашки по коже. Лично я бы просто бросил байк и убежал оттуда», - пишут одни.

«Это фальшивка. Наездник просто пригнулся с другой стороны байка, чтобы спрятаться от камеры» - не верят в происходящее другие.

А вы что думаете? Смотрите видео!

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