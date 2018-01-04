Свежий снимок Аллы Пугачевой с подросшей дочкой восхитил Сеть
4 января 2018 г., 15:09
Глава звездного семейства Максим Галкин на днях разместил на своей страничке в Instagram трогательную фотографию своих девочек - супруги Аллы и дочери Лизы. Этот портрет, явно сделанный профессиональным фотографом, удостоился уже более полумиллиона «лайков» и множества восторженных комментариев.
Поклонники Примадонны российской эстрады в очередной раз отметили ее потрясающий внешний вид и моложавость, а еще - взрослый взгляд четырехлетней Елизаветы и ее сходство с мамой. Девочка растет очень артистичной, а еще занимается плаванием.