Свежий снимок Аллы Пугачевой с подросшей дочкой восхитил Сеть

Поклонники Примадонны российской эстрады в очередной раз отметили ее потрясающий внешний вид и моложавость, а еще - взрослый взгляд четырехлетней Елизаветы и ее сходство с мамой. Девочка растет очень артистичной, а еще занимается плаванием.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 29, 2017 at 10:22am PST