Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Рустам Солнцев обвинил Машу Малиновскую в злоупотреблении пластикой

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Маша Малиновская | ФОТО: Ruslan Krivobok/RIA Novosti/Scanpix

Недавно эпатажный экс-участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев и печально известная телеведущая Дана Борисова обвинили телеведущую Машу Малиновскую в пристрастии к наркотикам.

Телезвезда не стала молчать и набросилась на них с обвинениями в клевете. Мужчина не стал отмалчиваться. Рустама возмутили оскорбления со стороны Малиновской, хотя он считает, что благодаря ему и Борисовой на нее обратили внимание и пригласили на передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Хоть и Мария считает эту программу свои бенефисом, Солнцев заявил, что там все ее жалели из-за ее наркозависимости. Рустам посоветовал Малиновской перестать его оскорблять и заявил, что это она перестаралась с пластикой, а не он, пишет 7d.org.ua.

Наверх