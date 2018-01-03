Рустам Солнцев обвинил Машу Малиновскую в злоупотреблении пластикой

Телезвезда не стала молчать и набросилась на них с обвинениями в клевете. Мужчина не стал отмалчиваться. Рустама возмутили оскорбления со стороны Малиновской, хотя он считает, что благодаря ему и Борисовой на нее обратили внимание и пригласили на передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Хоть и Мария считает эту программу свои бенефисом, Солнцев заявил, что там все ее жалели из-за ее наркозависимости. Рустам посоветовал Малиновской перестать его оскорблять и заявил, что это она перестаралась с пластикой, а не он, пишет 7d.org.ua.