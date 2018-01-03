Эстонский астролог Максим Боголюбов предрекает сюрприз на выборах президента России и рассказывает о тяжелых датах

Я немного удивился, так как в этот момент я только проснулся и ощущал то же самое. На работу опоздать не пришлось, поскольку начался долгожданный отпуск и я мог спать до упора. Первое, что мне хотелось сказать: за окном серость, пасмурная погода и отсюда такие проблемы.

Но астролог всегда знает ответы на многие вопросы.

Конечно, чтобы быть до конца искренним, нужно было бы посмотреть все личные гороскопы тех людей, которые опоздали на работу, ведь у них однозначно есть там какие-либо указания на это. Но есть и общие тенденции, которые формируются на небе ежедневно.

Тренд задают, конечно же, планеты, их положение и аспекты. 3 января 2018 года Луна была в полутораквадрате к Нептуну. Это эмоционально несколько сложный аспект, дает апатию, рассеянность, разные иллюзии, нехорошие сны.

Многих сейчас интересует, каким будет 2018 год и, конечно, хотя бы первый месяц этого года. 2018 год ярко отмечен тем, что нас ожидает 5 затмений в течение года. Прошлые годы их было четыре. Первое затмение произойдёт 31 января в 11 градусе Льва, это будет лунное затмение. Второе затмение будет солнечным и произойдёт 15 февраля в 27 градусе Водолея. Эти два затмения затронут людей, родившихся под солнечным знаком Льва, Скорпиона, Водолея, Тельца. Период между затмениями всегда считается напряжённым. Также примерно 10 дней до и после него. Но это напряжение чаще эмоциональное. Ось Лев–Водолей затрагивает отношения любовные и дружеские. Поэтому в это время проблемы вероятны именно в этих сферах.

Конечно, наиболее внимательными всегда нужно быть людям, у которых день рождения выпадает вблизи затмения в этом году, тем более на день затмения и особенно на период между затмениями. И сверять это стоит с личным гороскопом, обращаясь лично к астрологу. Наглядный пример 5 августа 2017 года. Погибла известный политический деятель Украины Ирина Бережная. Она родилась 13 августа. Ее день рождения выпал в 2017 году на период между затмениями. 7 августа было лунное затмение в Водолее, а 21 августа солнечное затмение в знаке Льва. И ее день рождения попал точно на период между затмениями. Её гороскоп был перед самым затмением, 5 августа, очень опасным и любой астролог посоветовал бы воздержаться от поездок в этот день. Следующее затмение в 2018 году произойдёт 13 июля в 20 градусе Рака и оно будет солнечным. Здесь и Солнце, и Луна соединятся в знаке Рака. Здесь актуальными будут темы семьи, недвижимости, место жительства. В этих сферах нужно быть внимательными.

27 июля будет лунное затмение в 4 градусе Водолея и 11 августа солнечное затмение в 18 градусе Льва. Это будет последним затмением в 2018 году. Здесь снова затрагиваются вопросы, которые и были в феврале этого года. Дружеские и любовные отношения под большим вниманием. Но сейчас вернёмся к началу года. И так, каковы общие тенденции на январь и начало февраля? Выделю наиболее опасные дни в этом месяце. 9 января – Солнце в точном соединении с Плутоном. Образуется тау-квадрат