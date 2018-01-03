«Вот она, рука Кремля!»: читатель портала Limon узрел в Новый год кое-что необычное
3 января 2018 г., 17:55
Каждый год ровно в полночь по московскому времени на Первом канале и телеканале «Россия-1» выходит новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. После окончания речи показывают часы-куранты Спасской башни Московского Кремля и играет гимн страны.
Внимательный читатель портала Limon.ee в новогоднюю ночь сфотографировал необычную картину в эфире телеканала «Россия-1». Свет падал так, что тени на часах снизу могут напоминать «руку Кремля».
Просьба не относиться к этой заметке серьезно. Это шуточная картинка. Но так на самом деле было.