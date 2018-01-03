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«Вот она, рука Кремля!»: читатель портала Limon узрел в Новый год кое-что необычное

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Кремль. Иллюстративное фото. | ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Каждый год ровно в полночь по московскому времени на Первом канале и телеканале «Россия-1» выходит новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. После окончания речи показывают часы-куранты Спасской башни Московского Кремля и играет гимн страны.

Внимательный читатель портала Limon.ee в новогоднюю ночь сфотографировал необычную картину в эфире телеканала «Россия-1». Свет падал так, что тени на часах снизу могут напоминать «руку Кремля».

Просьба не относиться к этой заметке серьезно. Это шуточная картинка. Но так на самом деле было.

ФОТО: Фото читателя Limon.ee
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