Одинокие занимаются сексом чаще женатых и еще пять открытий об отношениях

Появились новые идеи: о сексе и знакомствах, о самооценке, о том, что значит быть взрослым, пишет Menscult.ua.

Вот полдюжины самых крутых открытий об одиноких людях за 2017 года.

Демографически одинокие люди более мощные, чем когда-либо прежде

В 2017 году Бюро переписи сообщило, что в США учтено рекордное количество взрослых никогда не состоявших в браке.

Более 110 миллионов жителей были разведены, овдовели или всегда были одинокими. Это более 45 процентов всех американцев в возрасте 18 лет и старше.

А что касается возраста брака: то он стал высок как никогда. Медианный возраст первого брака вырос до 29,5 для мужчин; для женщин он достигла 27,4. (Эти тенденции, вероятно, будут продолжаться: отчет от Исследовательского центра Pew несколько лет назад предсказал, что к тому времени, когда сегодняшние молодые люди достигнут 50-летнего возраста, примерно каждый четвертый из них будет одинок всю свою жизнь).

Брак больше не считается ключевой частью взрослой жизни

Об этом заявило 55 процентов опрошенных американцев.

Старшеклассники меньше встречаются и занимаются сексом

В исследовании, опубликованном этой осенью, психологи Jean M. Twenge и Heejung Park проанализировали данные за период с 1976 по 2016 года по сексу и опыту знакомств более 8 миллионов учеников старших классов.

Процент подростков, которые когда-либо были на свидании, был самым низким за последние годы исследования. То же самое ученые заключили и о подростках, которые занимались сексом.

У одиноких людей больше секса, чем у замужних людей

Отношения не означают более высокую самооценку

В исследовании, посвященном поиску взаимосвязи между романтическими отношениями и самооценкой, исследователи Ева К. Лучано и Ульрих Орт изучили более 9000 человек в Германии, когда они входили или заканчивали романтические отношения или оставались одинокими.

Их вывод: «Начало отношений улучшает самооценку тогда и только тогда, когда отношения хорошо функционируют, стабильны и сохраняются хотя бы на определенный период (в настоящем исследовании: один год или дольше)».

Люди, которые начали новые отношения, но не смогли продержаться год, оказались с более низкой самооценкой, чем люди, которые вообще оставались одинокими.

В браке не было обнаружено ничего волшебного: люди, которые вступали в брак, не отличались большей самооценкой, чем те, кто остался в отношениях, не связывая себя узами брака.

Брак не означает улучшения здоровья

В одном из исследований ученые следили за более чем 79 000 американских женщин в возрасте от 50 до 79 лет в течение трех лет, отслеживая, были ли они в браке (или начали серьезные отношения), остались в браке, разведены или были и оставались одиноки.

Автор Ранда Кутоб и ее коллеги также проводили физические измерения размера талии женщин, индекса массы тела и кровяного давления, спрашивали их о курении, употреблении алкоголя, физических упражнениях и предпочтениях в еде.

В итоге, женщины после развода или одинокие оказались здоровее, чем замужние дамы.

За исключением того, что количество курящих женщин увеличивалось после развода.