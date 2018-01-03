Фото: бывшая жена Абрамовича уже нашла нового возлюбленного… И это опять богач!
3 января 2018 г., 15:29
Бывшая жена Романа Абрамовича была замечена в компании греческого миллионера Ставроса Ниархоса III. Вместе с друзьями они отправились в путешествие по Латинской Америке, пишет Soulpost.
Даша Жукова и Ставрос знакомы давно, но почти сразу после объявления о ее расставании с Абрамовичем пошли слухи о романе с Ниархосом. Пару действительно видели вместе в кафе Нью-Йорка, и приближенные к ним источники подтвердили слухи.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Ставрос Ниархос — наследник богатой европейской бизнес-империи. Ему всего 32 года, и он успел повстречаться с такими известными женщинами как Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен и Пэрис Хилтон.