Фото: бывшая жена Абрамовича уже нашла нового возлюбленного… И это опять богач!

Даша Жукова и Ставрос знакомы давно, но почти сразу после объявления о ее расставании с Абрамовичем пошли слухи о романе с Ниархосом. Пару действительно видели вместе в кафе Нью-Йорка, и приближенные к ним источники подтвердили слухи.

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Ставрос Ниархос — наследник богатой европейской бизнес-империи. Ему всего 32 года, и он успел повстречаться с такими известными женщинами как Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен и Пэрис Хилтон.