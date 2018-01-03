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Смешивай сколько угодно: вот из-за чего на самом деле возникает похмелье!

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Алкоголь. | ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

Если вы пьете один напиток всю ночь и надеетесь, что на завтра встанете с ясной головой, вас ждет разочарование. Новые исследования показывают, что нет никакой убедительной связи между смешиванием алкоголя разного состава и похмельем.

Раньше считалось, что чем темнее алкоголь, тем выше вероятность плохого самочувствия в связи с уровнем биологически активных компонентов (конгенеров), содержащихся в нем, пишет Soulpost.

Напитки с высоким содержанием конгенеров включают в свой перечень виски, коньяк и текилу. С другой стороны, бесцветные напитки, такие как водка, джин и ром, содержат низкий уровень конгенеров. Но у многих было похмелье от водки, из-за чрезмерного количества выпитого. Поэтому неважно, какой алкоголь вы пьете или в каком порядке (повышение градуса).

Риск похмелья возрастает при смешивании напитков с различным уровнем алкоголя, что может ухудшить ваше состояние на утро. Но даже в этой ситуации, это происходит потому, что употребление алкоголя разного градуса приводит к потреблению большего количества алкогольных напитков.

Здоровый взрослый способен метаболизировать около 10г алкоголя в час, превышение этой нормы увеличивает риск возникновения похмелья.

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