Выпускница христианской школы выставила на аукцион свою девственность

Бейли Гибсон выросла в строгой христианской семье. В подростковом возрасте её отправили в пансион для девочек, где она не могла видеться с парнями. Бейли долгое время желала сохранить свою невинность до свадьбы. Поменять решение ею вынудил тяжёлый разрыв. После предательства своего молодого человека девушка решилась на кардинальные меры.

"Я выросла в закрытом пансионате в пригороде Сакраменто, штат Калифорния. Я была усыновлена в возрасте одного года. Я была воспитана в христианстве, поскольку мой приёмный отец был старшим в нашем церковном доме", - говорит она.

"Мне не разрешалось смотреть телевизор, слушать музыку, отличную от христианской, иметь друзей или ходить на ночные вечеринки. Если нам позволяли смотреть фильмы, то это были фильмы только Hallmark или Disney. Я помню, как мы с сестрой тайком смотрели «Кармен Сандиего» и «Ханну Монтану»", - признается Бейли.

Бейли призналась, что ее приемные родители были очень строгими. Девочку отправили в школу-интернат лишь в подростковом возрасте, до этого она воспитывалась дома.

"Мои приемные родители отправили меня в школу-интернат для девочек в Стоктоне (штат Миссури) когда мне было 16 лет. Это было очень строгое учебное заведение. За моё время прибывания там я ни разу не встречалась с мальчиками", - говорит она.

Окончив школу, девушка переехала к своей биологической бабушке в Висконсин. Там она впервые влюбилась в парня и начала с ним отношения.

"Мой бывший парень был христианином. В то время я не хотела иметь с ним сексуальные отношения до свадьбы. Он знал, что я девственница, и некоторое время уважал мои ценности", - признается Гибсон.

"Я поняла, что любовь может быть обманчивой, когда обнаружила, что он переспал со своей бывшей в День святого Валентина...", - говорит она.

Именно после своего болезненного разрыва Гибсон приняла решение продать невинность. Тогда она связалась с владельцем борделя Bunny Ranch Деннисом Хофом. В 2008 году Хоф помог Натали Дилан выставить свою кандидатуру на аукционе, в результате чего удалось заработать несколько миллионов долларов. Теперь богатые мужчины могут поторговаться и за Бейли. Для этого девушка уже снялась в откровенной фотосессии.