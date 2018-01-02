Катя Гордон объяснила смысл клипа про Володю, которому пора уходить

Кандидат в президенты Екатерина Гордон выпустила клип на песню «Знаешь, Володя».

Исполнительница назвала жанр песни «романтическим троллингом».

«Песню поймет огромная часть женщин страны, в жизни которых есть Вова, который никак не поймет, что пора уйти», — говорится в описании видео.

«С того момента, как я стала кандидатом в президенты РФ, мой внутренний поэт реагирует на все происходящее… У многих могут возникнуть ассоциации с президентом, у кого-то — личные ассоциации. А я точных ответов на этот вопрос давать не буду, чтобы каждый нашел в этой песне что-то свое», — рассказала Гордон НСН.

Ранее журналистка заявила, что России необходима парламентская республика. Она предложила упразднить должность президента, поскольку «неразумно, странно и опасно» жить в стране, где все зависит от одного человека.