Катя Гордон объяснила смысл клипа про Володю, которому пора уходить

Кандидат поет о том, что срок Володи на исходе, «а значит, тебе пора». В песне есть такие строки, как «оба мы не на века, но я весной продержусь», пишет Ридус.
Кандидат в президенты Екатерина Гордон выпустила клип на песню «Знаешь, Володя».
Исполнительница назвала жанр песни «романтическим троллингом».
«Песню поймет огромная часть женщин страны, в жизни которых есть Вова, который никак не поймет, что пора уйти», — говорится в описании видео.
«С того момента, как я стала кандидатом в президенты РФ, мой внутренний поэт реагирует на все происходящее… У многих могут возникнуть ассоциации с президентом, у кого-то — личные ассоциации. А я точных ответов на этот вопрос давать не буду, чтобы каждый нашел в этой песне что-то свое», — рассказала Гордон НСН.
Ранее журналистка заявила, что России необходима парламентская республика. Она предложила упразднить должность президента, поскольку «неразумно, странно и опасно» жить в стране, где все зависит от одного человека.