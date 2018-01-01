Борис Горский о новогоднем выступлении Кальюлайд: «Что это было???»

Приводим полный текст публикации с сохранением орфографии автора:

«Наша президент, конечно, чубанула вчера...

Делаем программу в ресторане, время впритык, все расписано буквально по минутам. Знаем, что без 10-ти минут она должна "бла-блашеньки". А еще и караоке баттл проводим. Рассчитали все так точно, что должны закончить конкурс и - бах! Вот она наша П! Но вдруг, откуда ни возьмись, в 44 минуты на экране появляется "предупреждение", мол "щас!". Мы в офигее. Буквально наступаем на горло песне и выводим на экран обращение с площади Вабадузе.

Порадовавшись за то, что мы веселимся здесь, потому что НАТО с нами (странно, что не указали, будто они уже 100 лет назад помогли организовать Республику) мы увидели "стаарид" на сцене. Иво Линна рассказал про Инстаграм. Ну чо, тоже достижение!

Я вам доложу, что более обескураженного народа на праздновании НГ (в ресторане) я еще не видел. Хорошо, что дело спасал отсчет, идущий на экране. Почему-то он не сходился по точности с моими часами, на минуту-полторы.

В итоге, гимна нет. На экране непонятно что. Русский НГ встретили с лаконичным президентом и гимном. Наш же с длинной речью не по графику, ****** (очень крутой) песней и отсутствием гимна после наступления НГ.

Что это было???

пы.сы. И несмотря ни на что, мы свою развлекательную программу довели до логического завершения, хоть и после наступления НГ», - пишет он в Facebook.

А что вы думаете о новогодней трансляции? Расскажите нам в комментариях!