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Сознание Табакова прояснилось после потери памяти

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Олег Табаков. | ФОТО: Klimentyev Mikhail/ITAR-TASS

Состояние актера Олега Табакова, попавшего в больницу в конце ноября, улучшилось, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, сознание артиста «остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени» и реагирует на внешние раздражители. Уточняется, что Табаков находится «в стабильном, но тяжелом состоянии».

В конце декабря Табакова ввели в искусственную кому, после того, как он пришел в сознание, актер никого не узнавал.

В кому Табакова ввели, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Актера, которому 82 года, госпитализировали 27 ноября, у него диагностировали заражение крови, артист подключен к искусственной вентиляции легких.

По данным «Комсомольской правды», сепсис у Табакова развился после установки зубных имплантов, которые спровоцировали воспаление. Врачи, как писала газета, не обратили внимания на осложнения.

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