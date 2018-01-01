Почему при похмелье нельзя пить алкоголь

Статистика "Яндекса" WordStat показывает, что январь действительно самый похмельный месяц года. Именно в это время больше всего запросов на тему "похмелье".

В основном люди ищут, конечно, способы быстро избавиться от похмелья. Врачи рассказали, какие из них подходят, а какие только навредят здоровью.

— То, что люди называют похмельем, может быть интоксикационным синдромом и истинным похмельем, — объясняет нарколог Олег Стеценко. — В первом случае это просто реакция организма на большую интоксикацию. Сопровождается тошнотой, рвотой, головной болью. По сути, это отравление организма. При этом с утра алкоголь будет просто противен.

А вот настоящее похмелье, по словам эксперта, характерно для людей, у которых уже развился алкоголизм. К интоксикации прибавляются проблемы с психикой.

— У организма есть определенные механизмы, которые контролируют возбуждение, — продолжает нарколог. — Когда человек пьет, он нарушает работу этой системы, и естественные блокаторы перестают действовать. Соответственно, если человек не выпьет снова, он будет очень нервным, перевозбужденным, ему будет очень плохо психологически.

Кроме того, при настоящем похмелье появляются проблемы с сердцем, артериальным давлением, может быть одышка и тремор (непроизвольное дрожание пальцев рук). В этом случае, по словам эксперта, понадобится медикаментозная помощь — капельницы, препараты и т.д. И хорошо, если рядом будет врач. А вот опохмеляться алкоголем все же не стоит, причем, вопреки стереотипам, даже алкоголикам со стажем.

— Если у человека похмельный синдром настолько тяжелый, что угрожает жизни, то это повод для медицинской помощи, а не для употребления алкоголя, — говорит Олег Стеценко. — Употребление алкоголя снимет субъективные ощущения — да, на время станет легче. Но сердечный ритм это не восстановит, работу почек не наладит — просто человеку будет казаться, что ему лучше, но это эмоциональный аспект.

— Любая попытка употреблять утром алкоголь, чтобы похмелиться, — это путь к тому, чтобы сломать свою ферментативную систему (контролирует химические реакции в организме и обмен веществ. — Прим. Лайфа) и стать алкоголиком, — говорит директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. — Если человек перепил алкоголь, то, как и при любой интоксикации, главный способ прийти в себя — это обильное питье (воды!), облегченная диета, отдых.

Он добавил, что высокая цена алкоголя не гарантирует, что последствия будут легче.

— У людей может быть иллюзия, что они пьют какой-то качественный алкоголь (он может быть дорогим, с большим сроком выдержки), но если они его выпьют много, то результат будет такой же трагический, как если бы они пили аптечную настойку, — сказал нарколог.

Не похмеляться алкоголем

Организм и так отравлен токсинами — дополнительная рюмка или бутылка только усилит вредное воздействие. К тому же есть риск уйти в запой.

Пить много воды

При любой интоксикации (и при похмелье в том числе) рекомендуется пить как можно больше жидкости. При употреблении алкоголя организм обезвоживается, поэтому водный баланс нужно восстанавливать.

Принять ударную дозу витаминов

Ешьте продукты с содержанием витамина С. Аскорбиновая кислота (витамин C) связывает токсины, которые образовались из-за отравления алкоголем, и способствует их выведению из организма. Отлично подойдут апельсины, лимон, квашеная капуста. Можно есть и другие продукты — легкие и полезные. Это может быть каша, творог, бананы и другие фрукты.

Сходить в баню

Этот способ подходит при интоксикации, когда дело не дошло до проблем с сердцем и пр. В бане или сауне (что больше нравится) вредные токсины из организма выходят через пот. Впрочем, если нет возможности посетить именно эти заведения, можно просто принять горячий душ. Но будьте осторожны: высокие температуры могут повысить артериальное давление. Не переусердствуйте.