Доброе утро 1 января: десять способов справиться с похмельем, о которых вы не знали

Йога

Конечно, сложно представить, как первого января вы штурмуете коврик, словно Эверест. Особенно после тазика оливье и энного количества шампанского, которое употребили накануне. Но метод, говорят, работает.

Разумеется, не нужно переходить ко всевозможным скручиваниям. Максимум — наклоны (Прасариты Падоттанасаны вполне будет достаточно).

Метод Петра I

Первый российский император тоже страдал после большого количества выпитого. В качестве метода избавления от похмелья он... надевал валенки на ноги.

Царь и его придворные врачи верили, что овечья шерсть согревала ноги и расширяла сосуды. Метод жив и по сей день во многих российских деревнях. Работает лучше, если сочетать его с прогулкой на свежем воздухе, а не гулять по дому в такой обуви.

Банан, мед и лимон

Эти нехитрые ингредиенты помогают не только при простуде. В цитрусе большое количество лимонной кислоты. Когда она поступает в организм, он принимается за ее переработку, активируя "цикл Кребса". Вместе с кислотой перерабатываются и токсичные продукты распада алкоголя. То есть вы будете, по сути, выводить токсины из организма.

Что касается меда, его нужно дробно принимать в течение всего дня. Общая доза, которую рекомендуют врачи, — 100 мл. В меде содержатся необходимые микроэлементы и фруктоза, которая нейтрализует токсины.

А бананы содержат калий, который вы потеряли из-за мочегонного воздействия алкоголя.

Рисовая каша и плов

Оговоримся сразу, блюда довольно хитрые: могут действовать как "антипохмелин", но есть риски и усугубить положение. В рисе содержатся адсорбирующие вещества, которые буквально впитывают в себя те самые токсины, из-за которых утро 1 января превращается в сплошное страдание.

Но есть одно важное уточнение: рис при похмелье поможет только в случае, если вы опустошите кишечник не позже чем через шесть часов после употребления алкоголя. Иначе рис будет препятствовать фильтрации спиртного в организме.

Коктейль "Оливье-2"

Отвар из овощей поможет как минимум встать на ноги. Хотя его состав выглядит, прямо скажем, странно. Берем 500 мл воды, добавляем 100 грамм картофеля, по 50 граммов петрушки, моркови, сельдерея и варим все 10 мин (не солить!). Этот отвар поможет вывести из организма токсины. Вкус его, конечно, оставляет желать лучшего.

На форумах обсуждают и еще более странный вариант. В равных пропорциях смешать пропущенные через блендер или мелко нарезанные кинзу и петрушку, а также минералку и кефир.

По-немецки

Речь идет о блюде "Рольмопс" из сельди, которое вы вполне можете приготовить еще днем 31 декабря. Нам потребуется пол-литра воды, две луковицы, корица молотая, чайная ложка сахара, немного гвоздики, растительное масло, молотый черный перец, две моркови, 3%-ный уксус и полкило соленой сельди.

Чистим и тонко режем лук и морковь. Кипятим воду в кастрюле, добавляем морковь, лук, лавровый лист, щепотку перца, гвоздику, корицу, сахар. Это все варим 15 минут. Добавляем уксус и варим еще три минуты. После этого остужаем, достаем рыбу и корнеплоды. Сельдь чистим, удаляем косточки. Филе смазываем растительным маслом, выкладываем лук и морковь. Отправляем в холодильник на 24 часа.