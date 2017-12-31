12 новогодних ритуалов из разных стран мира, которые призваны принести счастье в наступающем году

У каждого народа есть свои традиции, которые предвещают хорошие события, и AdMe.ru решил узнать, что кроме пепла в шампанском может принести удачу в новом году. А в конце статьи вас ждут необычные традиции, которые рождаются в отдельных семьях и, возможно, передадутся через поколения.

1. Канада

В Канаде достаточно рано начинают готовиться к Новому году — улицы украшают в конце октября, а в домах елки ставят как минимум за месяц до праздников. Самые популярные елочные украшения — ангел или вифлеемская звезда на верхушке, а также по­ло­са­тые ка­ра­мель­ные кон­фе­ты в фор­ме по­со­ха.

Новый год, в отличие от Рождества, принято отмечать с друзьями, и обычно выбирают активный отдых. Самое популярное новогоднее развлечение — катание на коньках. Также не принято дарить дорогие подарки, чаще всего дарят скромные сувениры или поделки, сделанные собственными руками.

Любители острых ощущений могут принять участие в традиции «купание белого медведя». В Новый год «моржи» ныряют в холодную воду. Считается, что такой ритуал поможет привлечь успех, благополучие и подарит запас здоровья на год вперед.

2. США

Застолья и подарки принято делать на Рождество, а на Новый год устраивают распродажи и возвращают подарки, которые не подошли, в магазин. Большинство украшений снимают к Новому году, а елку пересаживают в грунт, а не выбрасывают.

Один из самых главных новогодних символов в США — ребенок в подгузнике. Считается, что ребенок в течение 12 месяцев стареет и в конце года передает свои обязанности новому младенцу.

И конечно, главная традиция, которая стала известна во всем мире: 31 декабря в 23:59 на площади Таймс-сквер с 23-метровой высоты опускается огромный шар. Шар «падает» в течение 1 минуты, а последние 10 секунд люди отсчитывают вместе. Когда шар достигает нижней точки, наступает новый год.

3. Мексика

В Мексике праздники начинаются с 12 декабря, со дня Покрова Пресвятой Богородицы, и сопровождаются карнавалами. А вот 25 декабря улицы заметно пустеют — по многовековой традиции, этот день нужно проводить в кругу семьи.

На елках часто можно заметить украшения в виде калаверы — это очень важный символ для мексиканцев в виде человеческих черепов. А также Новый год не представляется без пиньяты — это традиционная забава в виде глиняной звезды, наполненной сладостями. Пиньята символизирует земные грехи, поэтому тот, кто сможет разбить ее с закрытыми глазами, поймает удачу на год вперед.

5. Куба

В 12 часов, в канун Нового года, жители Кубы заранее набирают воду во всю имеющуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким образом кубинцы желают новому году чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год.