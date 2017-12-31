Смотри: 42-летняя Тина Канделаки восхитила поклонников снимками в купальнике

Восхищённые комментарии поклонников телеведущей не заставили себя долго ждать. Подписчики Тины в очередной раз засыпали своего кумира комплиментами, отметив, в какой превосходной физической форме она находится, пишет Фабиоса.

Пользуясь случаем, Тина также поблагодарила своих подписчиков за слова поддержки и поздравила их с наступающими праздниками.

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Dec 27, 2017 at 2:06am PST

«Спасибо всем подписчикам. Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились», - написала Тина.

Тина часто делится в соцсетях результатами своих упорных тренировок и даже секретами рациона, помогающего ей бороться с лишними килограммами.

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Dec 28, 2017 at 2:41am PST

«Если хоть один человек благодаря мне и этим фотографиям задумается о своем здоровье и физической форме — все не зря», - уверена она.

Мы также присоединяемся ко всем поздравлением телеведущей с праздниками и желаем Тине как можно больше новых спортивных и профессиональных достижений в наступающем году!