Пророчество Нострадамуса на 2018 год: мир содрогнется

Он был не только астрологом, но также и алхимиком, ученым, врачом. Свои пророчества этот человек тщательно зашифровывал, они написаны на смеси четырех языков – латыни, старофранцузского, итальянского и греческого.

Пророчества Нострадамуса оформлены в виде четверостиший – катренов, объединенных в сотни (центурии). Наследие знаменитого астролога было им опубликовано, книга называется «Пророчества Мишеля Нострадамуса».

Не все предсказания средневекового алхимика расшифрованы, но многое из того, что было опубликовано толкователями этих текстов, уже сбылось. Интересно предсказание Нострадамуса на 2018 год. К сожалению, 2018-й, как полагал астролог, будет весьма сложным и катастрофичным.

В будущем году некоторые европейские страны буквально захлебнуться из-заедсказатели

В будущем году некоторые европейские страны буквально захлебнуться из-за аномальных ливней. Это коснется Великобритании, Венгрии, Чехии и Италии. Не повезет и азиатским странам – жители этих государств будут страдать от изнуряющей жары. Но климатические проблемы, к сожалению, это еще не все, пишет ЮФ. Предсказывал Нострадамус и военные конфликты, использование химического оружия против гражданского населения, это может случиться в Сирии или Ираке. Увидел астролог новый очаг войны на Ближнем Востоке. Вследствие применения современного типа оружия – климатического – европейские страны ожидают и аномальные холода.

Экономические проблемы в 2018 году тоже не стоит сбрасывать со счетов. Коснется кризис, в том числе, и США. Трампу придется отказаться от некоторых своих планов, более того, как писал Нострадамус, американский президент «пойдет искать помощи на Востоке», то есть с ситуацией сам не справится.

Сбудется ли прогноз средневекового астролога – скоро узнаем, через считанные дни 2017 год уйдет в историю.