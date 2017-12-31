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Ведущая Шелест о жуткой травме: я решила отрезать палец

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Ольга Шелест | ФОТО: Scanpix

Известная телеведущая Ольга Шелест получила страшную травму. Похоже, артистка чуть не лишилась пальца.

О жутком происшествии Шелест рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. "Вчера я отрезала упаковочную пленку, а поскольку женщина я сильная, я решила сильно отрезать себе палец", – шокировала неожиданным заявлением она, пишет Дни.ру.

В результате у Шелест оказалось перерезано сухожилие. Ее срочно доставили в больницу. "Быстро домчали меня, хирург все очень качественно пришил, зашил и наложил такой симпатичный гипс", – сообщила она, показывая травмированный палец.

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Ведущая поблагодарила всех, кто оказал ей поддержку. Многие были обеспокоены состоянием здоровья Шелест и начали писать ей в социальных сетях и предлагать помощь. "Это бесценно, это просто невероятно, спасибо, что вы у меня есть", – сказал она.

Судя по всему, чувствует себя Шелест хорошо. "Уже сегодня вечером я отправляюсь в горы кататься на сноуборде. Спасибо, что живой!" – воскликнула артистка.

Кроме того, телеведущая предостерегла подписчиков от повторения подобных ошибок. "Помните, что нож – это холодное оружие, и оно может сыграть против вас. Поэтому в 2018-м [давайте] аккуратненько, с заботой о себе, о близких", – закончила свое обращение Шелест.

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