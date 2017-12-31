Яркие и счастливые читатели Limon поздравляют нашу красавицу-Эстонию с Новым годом!

Для портала Limon он прошел под девизом: «Ближе к читателям». Вы весь этот год были рядом с нами, а мы - с вами. Мы виделись в торговых центрах в Таллинне и Нарве, мы вместе катались на лимузине по городу, мы ярко и весело вместе с отечественными артистами и звездами отмечали шестилетие портала Limon, в кино смотрели интересные фильмы тоже вместе. Теперь финальный аккорд.

Мы несказанно благодарны всем модным, красивым, спортивным, позитивным и интересным читателям, которые выиграли в конкурсе и пришли на самый красивый каток в старом Таллинне - на горке Харью - www.uisuplats.ee, чтобы покататься с нами и записать новогоднее поздравление для нашей Эстонии. 90 ярких минут в этот вечер мы провели вместе... А теперь это яркое видео готово, в самый главный день в году. 31 декабря.

Заряжайтесь яркими эмоциями на всю новогоднюю ночь и весь следующий год. Смотрите видео, улыбайтесь, радуйтесь и смело шагайте в новый год. Обещаем, с нами он будет еще более ярким и достойным. С наступающим Новым годом!

Всегда ваши - порталы Limon и Krasotka. Мы вместе 365 дней в году!