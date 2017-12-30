Краско покидает Россию с молодой женой

"Народный артист России Иван Краско и его 27-летняя супруга Наталья надеются встретить 2018 год в самом романтическом городе мира – Париже. Надеемся, что их мечта исполнится. Ведь в Новый год все желания должны сбываться", – пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Также журналисты узнали, что певица Татьяна Буланова встретит праздник на работе. "В этом году буду отмечать как обычно: сначала поработаю, потом отмечу дома в кругу семьи, а затем снова побегу на работу", – рассказала артистка.

По словам Булановой, самый запоминающийся Новый год у нее прошел в поезде. Это случилось в 1991-ом. "Помню, что тогда было очень весело! Наверное, это был самый необычный Новый год в моей жизни", – поделилась Татьяна.

A post shared by Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) on Jul 21, 2017 at 11:40pm PDT

А вот солист Мариинского театра Василий Герелло по традиции встретит Новый год дома с бокалом минералки. "Тем, кто много выпивает 31 декабря, обычно бывает плохо на следующий день. А у меня 2-3 января уже начинаются выступления. Так что нужно держать себя в форме", – пояснил певец.