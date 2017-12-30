Фото: что стало с таллиннскими домами, которые когда-то были борделями

ФОТО: Madis Sinivee

«Роскошный дом с красивыми девушками», - именно так описывали элитный таллиннский бордель Guesthouse Infant, который, несомненно, относился к публичным домам люкс-класса. В 2004 Guesthouse Infant окончательно закрыл свои двери, но камеры наблюдения, использовавшиеся для того, чтобы заранее узнать о визите полиции, все еще остаются на месте…

ФОТО: Madis Sinivee

С 1998 по 2006 год в Таллинне на улице Татари находился бордель Lily, который считался одним из самых популярных в столице. К слову, есть подозрения, что гостем этого заведения был бывший мэр Таллинна Юри Мыйз. По некоторым данным, один «сеанс» в Lily обходился клиенту в 700 крон.

С начала 2017 года там находится гей-клуб X-baar.

ФОТО: Madis Sinivee

Публичный дом Elite Club на улице Кятки помимо всего прочего прославился благодаря бывшему ректору Академии искусств Андо Кекскюла, который оплатил счет в борделе с помощью кредитной карты, принадлежащей академии. К слову, час с прелестницей в Elite Club стоил 300 крон.

ФОТО: Madis Sinivee

Находившийся на улице Танума бордель закрыли в 2004 году. Отмечается, что заведение было особенно популярно среди приезжающих в столицу Эстонии финнов.

ФОТО: Madis Sinivee

Находившийся в Нымме клуб Leesika обещал клиентам море наслаждений всего за 700 крон в час. Как отмечает портал Elu24, об этом клубе, который еще носил название Sex Guide, знали буквально все таксисты Таллинна.

ФОТО: Madis Sinivee

«Тихо и спокойно. Больше русских, чем эстонцев», - так описывали публичный дом на улице Варесе. На данный момент там находится мотоклуб Bandidos. Отмечается, что когда фотограф приехал, чтобы сделать снимки, его тут же остановили и спросили, что ему нужно.