Ирина Безрукова проверилась на рак

По словам звезды кино и театра, врачи у нее ничего не обнаружили. Ирина поблагодарила поклонников за внимание и поделилась с ними своим опытом. «Я жива и здорова, у меня все хорошо! Итак, я это сделала – прошла обследование. Как оказалось, колоноскопия под наркозом – легкая процедура. Легла поудобнее и заснула, а когда открыла глаза – все уже сделано. Важно, что после наркоза врачи не рекомендуют садиться за руль. Имейте это в виду, если планируете обследование», – отметила Ирина.

По словам Безруковой, перед процедурой нужно следовать указаниям врачей и пройти подготовку, соблюдая определенный режим питания.

«Пару слов о подготовке к колоноскопии: за три дня до процедуры нужно соблюдать бесшлаковую диету. Вечером, накануне процедуры, и с утра врач сказал выпить по два литра воды с растворенным в ней очищающим препаратом. Очень важно тщательно следовать этим рекомендациям, так как стенки кишечника должны быть хорошо видны во время процедуры. Тогда медики заметят даже мельчайшее образование», – рассказала звезда.

В ближайших планах Ирины – празднование Нового года. Актриса призналась, что начала готовиться к этому событию с легким сердцем. «Сделай дело – гуляй смело», – написала женщина в хэштегах к публикации в микроблоге.

Пользователи социальных сетей похвалили женщину за смелость и пожелали ей всего наилучшего в 2018-м году. «Последую вашему примеру! Ужасно боюсь не процедуры, а результата», «Слава Богу! Здоровья вам», «Рада за вас», «Замечательно, что вы об этом говорите», – комментировали они.

На прошлой неделе Безрукова обратилась к поклонникам с просьбой дать ей совет. Актриса сообщила о том, что ей предстоит колоноскопия, и спросила, как лучше пройти эту процедуру – под наркозом или без. По признанию звезды, она регулярно посещает врачей в профилактических целях.

«До конца года остаются считанные дни! Как раз, чтобы сделать что-то действительно важное. А что может быть важнее, чем здоровье? Поэтому я, как убежденный сторонник профилактики, записалась на процедуру колоноскопии. Всегда легче любую болезнь предотвратить, чем потом лечить. Мои близкие знают, что я один-два раза в год стараюсь проходить обследование всего организма», – отмечала актриса.