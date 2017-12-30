Вдова Шаинского раскрыла подробности последних дней его жизни

Вдова Владимира Яковлевича Светлана рассказала о том, какими были последние дни жизни известного композитора. Незадолго до дня рождения его состояние ухудшилось. Шаинского положили в госпиталь, где он и встретил праздник, - родные приняли решение не привозить его домой.

«24 декабря в США католическое Рождество, для нас за эти годы в Америке оно тоже стало большим праздником. К нам в гости прилетела дочь Анна. Мы пошли к нашему папе в госпиталь, весь день провели с ним в красиво украшенной палате, с елочкой, отметили праздник. Владимир Яковлевич последние дней десять находился будто в полусне. Уже ничего толком не произносил, но, судя по жестам, понимал. Реагировал на отдельные фразы», - вспомнила Светлана.

Вдова композитора рассказала, что Аня очень долго беседовала с отцом наедине. После праздника семья мэтра отправилась домой, и буквально через несколько часов им сообщили трагическую новость о кончине. Светлана благодарит судьбу, что им удалось организовать такой праздник, и Владимир Яковлевич умирал с осознанием, что родные его очень любят.

«Я погладила по голове. Владимир Яковлевич держал меня за руку, а на этих словах подал какой-то знак головой. Будто согласился», - призналась Светлана.

Вчера стало известно, что тело Владимира Яковлевича будет покоиться в России. После новогодних праздников его доставят на родину. Светлана намеревалась организовать похороны в США, но дала возможность властям России принять окончательное решение. Министерство культуры договорилось с семьей Шаинского о том, что церемония пройдет после 12 января.

«Завещания он не оставил. Несмотря на возраст, резко обрывал меня, едва я об этом заговаривала. О смерти не думал вообще», - рассказала Светлана в разговоре с изданием Woman’s Day.