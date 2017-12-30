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Гинекологи назвали список самых странных вещей, которые были найдены внутри пациенток в 2017 году...

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Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала список предметов, обнаруженных врачами внутри своих пациенток в 2017 году, сообщает Mirror. Список состоит из 16 пунктов, и некоторые из них по-настоящему удивляют, пишет Life.

Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:

  1. Ароматическое мыло
  2. Крышку от дезодоранта
  3. Крышку от бутылки
  4. Эрекционное кольцо с шипами
  5. Кремниевые шарики
  6. Мяч
  7. Велосипедный отражатель
  8. Губку
  9. Наушники
  10. Горячее полотенце
  11. Телефон и деньги
  12. Глину
  13. Подсвечник
  14. Леденец
  15. Анальные шарики на порванной нитке
  16. Игрушечную волшебную палочку

Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными.

Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в неё во время секса. Владелица губки пыталась использовать её вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".

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