Гинекологи назвали список самых странных вещей, которые были найдены внутри пациенток в 2017 году...

Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала список предметов, обнаруженных врачами внутри своих пациенток в 2017 году, сообщает Mirror. Список состоит из 16 пунктов, и некоторые из них по-настоящему удивляют, пишет Life.
30 декабря 2017 г., 16:52
Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:
- Ароматическое мыло
- Крышку от дезодоранта
- Крышку от бутылки
- Эрекционное кольцо с шипами
- Кремниевые шарики
- Мяч
- Велосипедный отражатель
- Губку
- Наушники
- Горячее полотенце
- Телефон и деньги
- Глину
- Подсвечник
- Леденец
- Анальные шарики на порванной нитке
- Игрушечную волшебную палочку
Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными.
В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в неё во время секса. Владелица губки пыталась использовать её вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".