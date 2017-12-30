Гинекологи назвали список самых странных вещей, которые были найдены внутри пациенток в 2017 году...

Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:

Ароматическое мыло Крышку от дезодоранта Крышку от бутылки Эрекционное кольцо с шипами Кремниевые шарики Мяч Велосипедный отражатель Губку Наушники Горячее полотенце Телефон и деньги Глину Подсвечник Леденец Анальные шарики на порванной нитке Игрушечную волшебную палочку

Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными.

Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в неё во время секса. Владелица губки пыталась использовать её вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".