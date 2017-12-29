Видео: народ оскорблен трусами 53-летней Апиной

На своей страничке в Instagram Алена Апина опубликовала видео с фотосессии в жаркой Испании. "Пришлось поработать. Снимали в промзоне с испанскими работягами, рокерами и другими милыми людьми! Когда-нибудь я решусь написать книгу. И в ней будет глава о том, как проходила эта фотосессия. Это будет самое смешное место", – рассказала в подписи к публикации Апина, пишут Dni.ru.

В ролике Алена стоит в обнимку с гитарой. На некогда популярной исполнительнице розовая клетчатая рубашка и ультракороткая джинсовая юбка. Завершили образ тяжелые ботинки и растрепанные рыжие волосы.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Пока одни на все лады нахваливали артистку, другие нашли повод придраться. Особо внимательные комментаторы умудрились разглядеть нижнее белье под юбкой 53-летней Апиной и немедленно застыдили ее.