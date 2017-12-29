Десять невероятных ритуалов на привлечение денег в новогоднюю ночь

1. Мешок-приманка

В процессе украшения елки обязательно подготовьте желтый, красный или золотой мешочек. Положите в него 12 золотых монет и повесьте на красавицу-елку. Такой несложный ритуал поможет вам оставаться финансово успешными весь год, пишет Esotericblog.ru.

2. Два наряда

Если у вас есть возможность, то позаботьтесь о том, чтобы в новогоднюю ночь у вас было два новых наряда. В одном нужно провести прошлый год, в другом встретить новый. Этот ритуал поспособствует вашему успеху в любых начинаниях.

3. Деньги ходят по пятам

Такой несложный и в какой-то степени шутливый ритуал очень быстро способен привлечь в ваш дом необходимую сумму денег. В канун новогодней ночи нарисуйте маркером на пятках сумму, которую вы хотели бы получить в ближайшее время. Теперь деньги будут ходить за вами по пятам в прямом смысле.

4. Купание в деньгах

В преддверии нового года, когда будете принимать ванну, высыпьте в нее содержимое своей копилки (монеты имеются в виду). Купайтесь в деньгах, мысленно представляя, как к вам поступает крупный денежный поток. Если этот ритуал сопроводить ароматерапией, то результат порадует значительно раньше, чем вы ожидаете.

5. Елочная игрушка

В новогоднюю ночь под бой курантов запишите на листке (лучше красном) бумаги свое денежное желание. Сверните листок в трубочку и поместите в любую елочную игрушку. Листок с желанием должен оставаться в игрушке до следующего года. Тогда весь год вам будет сопутствовать финансовый успех.

6. Монета под скатертью

Во время подготовки праздничного стола, поместите под скатерть в центре стола золотую монету самого большого достоинства. Монета должна пробыть под скатертью до конца застолья, после чего ее следует положить в кошелек и хранить, как талисман.

7. Подарок себе

Чтобы наступивший год стал для вас финансово благополучным, в первую неделю января обязательно побалуйте себя чем-нибудь приятным. Это может быть покупка, о которой вы так долго мечтали или просто приятная процедура ухода за своей внешностью.

8. Правильное расположение елки

Если вы хотите притянуть к себе денежный поток в новом году, выбирайте для установки елки правильную зону. Известно, что юго-восточная сторона в доме благоприятно влияет на финансовый прирост.

9. Магнит для денег

Чтобы в новом году деньги притягивались к вам, словно магнитом, в новогоднюю ночь поставьте под елку свою копилку, предварительно положив под нее или возле нее магнит. Это может быть обычный магнит или магнит с холодильника, на котором изображены деньги.

10. Приручение денег

Так как наступающим годом правит наша четвероногая подруга Собака, то замечательным денежным ритуалом станет приручение денег. Купите заранее поводок (собачий или игрушечный) и прикрепите к нему купюру крупного достоинства, после чего положите под елку. Всё. Теперь деньги весь год будут водиться у вас дома.

P.S.: Но помните, что самый главный залог успеха — ваш труд и вдохновение!