Как подготовить печень к новогоднему застолью?

Чтобы не давать организму повышенную нагрузку, предновогодний день 31 декабря лучше провести как можно легче в плане гастрономии. Специалисты предложили употреблять пищу в предновогодний день не более двух-трех раз (за исключением случаев, когда есть специальные рекомендации врача). Такой режим дает возможность «отдохнуть» поджелудочной железе. Каждый дополнительный перекус активирует выработку железой инсулина – гормона, который стимулирует в печени процессы, заставляющие активно поглощать глюкозу клетками других тканей организма. У человека при этом появляется чувство повышенного аппетита, с которыми связаны переедание и набор лишнего веса, а также вырастает риск внутренних воспалений, пишет Medikforum.ru.

Вся еда должна быть как можно менее «тяжелой» - предпочтительнее, сваренной или приготовленной на пару. Также, по словам медиков, лучше исключить полностью из рациона любого рода сладости, включая фруктовые соки.

Перед едой эксперты посоветовали выпивать стакан чуть теплой воды, можно с несколькими каплями сока лимона. В течение дня пейте только воду и некрепкий свежезаваренный чай, кофе – не более чашки, отметили они.

Обильное питье в предпраздничный период способствует более активному очищению печени и организма от токсичных и нездоровых компонентов. Это поможет органу лучше справиться с алкоголем, который часто употребляется за новогодним столом в большем, чем обычно, объеме.