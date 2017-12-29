Встретить Новый год на площади Вабадузе можно с Керсти Кальюлайд, но без шампанского

Уже несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что в этот раз концертная площадка площади Вабадузе будет ограждена забором, попасть на территорию можно будет через семь разных входов, но строго при отсутствии стеклянных бутылок и пиротехники. Получается, что желание смотреть на эстонских артистов и президента Керсти Кальюлайд лишит вас возможности выпить бокал шампанского ровно в полночь. Будет ли какая-то альтернатива своим стеклянным бутылкам на площади Вабадузе? Как же так, Новый год и без шампанского? Может, тогда на Ратушную площадь махнуть?

Ситуацию комментирует старейшина Кесклинна Владимир Свет:

«В этом году праздник на площади Вабадузе пройдет в большем масштабе, чем обычно. Это связано с тем, что мы будем встречать юбилейный год существования Эстонской Республики. Традиционный концерт начнется раньше, чем обычно – уже в 21.30. За несколько минут до полуночи на сцену выйдет президент Республики Керсти Кальюлайд, которая, впервые в истории страны, сделает своё новогоднее обращение прямо со сцены, перед собравшимися на площади. За этим последует почти 10-минутный фейерверк.

Мы ожидаем, что на мероприятие соберутся тысячи людей, поэтому одной из наших главных забот является обеспечение их безопасности. Для этого по периметру площади будет стоять забор, попасть за который можно будет только через 7 входов, которые будут расположены с разных сторон площади. На территорию не будут пускать людей со стеклянными бутылками, пиротехникой и иными опасными предметами. Также на площадь не будут пускать людей, внешний вид которых позволяет сделать вывод о том, что они не могут контролировать себя. За безопасность на мероприятии отвечает охранное предприятие Meeskond, также на площади будут находиться полицейские в форме и в штатском.

На огражденной территории продавать алкогольные или какие-либо иные напитки не будут. У управы был опыт выставления киосков с глинтвейном на праздновании Нового года, однако серьёзного ажиотажа со стороны посетителей концерта не было. Мы рекомендуем или воздержаться от распития алкогольных напитков, или употребить их до прихода на площадь Вабадузе. Повторюсь, со стеклянными бутылками на концерт пускать не будут. В то же время, кафе и рестораны, находящиеся на площади, будут продолжать свою работу в течение всего концерта. Также будут открыты точки питания, находящиеся в туннеле под площадью.

Стоит подчеркнуть, что в связи с повышенными мерами безопасности 31-го декабря некоторые улицы вокруг площади Вабадузе будут закрыты для движения в вечернее время. Управа Кесклинна призывает жителей и гостей города воздержаться от поездок в этот район после 15.00, так как с этого времени движение будет затруднено.

Рождественский рынок будет открыт до 2.30 ночи 1 января. С 22.00 на Ратушной площади начнется своя концертная программа, которая продлится до закрытия рынка», - говорится в письме Владимира Света порталу Limon.ee.