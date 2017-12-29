Пьера Нарцисса обвиняют в изнасиловании ведущей

Весной этого года ведущая Марианна Суворова обвинила певца Пьера Нарцисса, ни много ни мало, в изнасиловании. Тогда певец всё опроверг, заявив, что в тот вечер она перебрала с алкоголем и уснула в номере. После этого разговоры на время стихли, но недавно Марианна стала гостем программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где каждый гость проходит детектор лжи. Ведущий спросил Марианну о том, правда ли, что Пьер её изнасиловал, она ответила утвердительно и детектор показал, что женщина не врёт.
29 декабря 2017 г., 14:44
«Я была у мамы. Он начал писать,звонить мне и предложил встретиться. Я согласилась. Приехала в гостиницу, а он уже сидел там и пил. Он мне тоже предлагал выпить. затем Нарцисс начал хватать меня за волосы, душить и раздевать», — рассказала Марианна, пишет Pure-t.ru.
Далее она поведала, что временами она теряла сознание, а он продолжал её избивать, а после вступил с ней в грубую интимную связь.
Если вина Пьера будет доказана, ему будет грозить до 6 лет тюрьмы. Правда пока это дело не было передано в суд.