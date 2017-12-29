Мальчик нашел письмо от Деда Мороза и подарки на могиле своего брата-близнеца

В июле 2017 Зак Баррет умер от редкой болезни — внутренней опухоли варолиева моста, оставив Лео встречать Рождество 2018 впервые без родного и горячо любимого брата, который был ему и самым лучшим другом, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

В рождественское утро Лео ворвался в спальню к родителям с радостными криками и письмом в руках. Письмо было от "тайного Санты", который отметил "хорошее поведение и прилежность в учёбе" у обоих мальчиков в уходящем 2017-м...

«Дорогой Лео, я только что оставил подарки твоему замечательному брату Заку...и сейчас я на пути в твой дом...в этом году ты "в списке послушных детей", как и Зак. В этом году ты заслужил "чертовски большую пушку"...», - с любовью, Санта, миссис Клаус и все эльфы.

«...Ведь ты был таким хорошим мальчиком и так прилежно учился. Я знаю, как усердно ты выполнял каждое домашнее задание весь год...», - с любовью, Санта, миссис Клаус и все эльфы.

Семья быстро собралась, и через считаные минуты она была у Зака, чья могила была украшена по-рождественски празднично и щедро. Здесь были и шарики, и игрушки, и сладости, и даже своя маленькая новогодняя ель.

Имя "тайного Санты" до сих пор неизвестно даже старшим членам семьи, но для них всех этот жест значит бесконечно много: Зак жив в памяти их родных и знакомых... В 2018-м семья ждёт прибавления — третьего мальчика.

Опухоль моста — одна из самых распространённых опухолей, которые встречаются у детей, реже она бывает у взрослых.