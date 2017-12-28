Эдгар Гергель: в Москве на меня смотрели сочувствующе, когда я говорил, что в Эстонии 2 января уже не выходной

Тему работы в праздники по просьбе портала Stolitsa.ee прокомментировал руководитель порталов Limon и Krasotka Эдгар Гергель:

«Для меня новогодняя ночь – почти такая же, как и другие дни в году. Единственное отличие лишь в том, что в нашей тихой и сонной стране на несколько часов просыпается веселая и беззаботная жизнь. Ровно 24 часа дают эстонцам, чтобы не думать о службе. Наверное, было бы обидно проспать всеэстонское веселье, работая врачом в больнице, полицейским или еще где-то на серьезной должности, которая не позволяет взять 1 января отгул.

Я как раз только что вернулся из Москвы, там на меня смотрели сочувствующе, когда я говорил, что 2 января у нас уже не праздник и надо идти на работу. Россияне мне все как один объясняли: “У нас пока человек окончательно после Нового года в себя не придет, на работу не выйдет”. А это удовольствие может растянуться дней так на десять.

В эту новогоднюю ночь я буду дома, но три раза в жизни я трудился в праздничную ночь. И мне не было грустно. Когда нет ни денег, ни любви, ни планов, работа в новогоднюю ночь – идеальное решение, чтобы не сойти с ума от скуки. Главное, чтобы хорошо платили. Как минимум – по закону, как максимум – по-братски.

Всех с наступающим!»