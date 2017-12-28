Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Вот это да! В московском метро открыли каток

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Каток. Снимок иллюстративный. | ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Если вы собираетесь на Новый год в Москву - эта информация для вас.

В подземном переходе со станции Московского центрального кольца "Площадь Гагарина" на станцию метро "Ленинский проспект" открыли каток. Площадь ледовой площадки составляет 200 квадратных метров, пишет Dni.ru.

"Пассажиры смогут покататься на своих коньках или взять напрокат", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена. Работать каток будет до 10 января, передает "Газета.ru".

Наверх