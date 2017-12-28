Десять веселых новогодних игр для семьи или компании друзей

1. Угадай и забирай

Надев теплые варежки, участник с завязанными глазами пытается определить, что за предмет он вытащил из мешка с подарками. Если угадает – получает его на память, пишет Justcoolidea.ru.

2. Мотай быстрее

К двум концам длиной веревки привязывают карандаши, а посередине вешают приз. По команде два участника начинают наматывать веревку на свои карандаши. Приз достанется тому, кто первым до него доберется.

3. Сбор снежков

На полу раскладывают сделанные из бумаги или ваты «снежки», а участникам вручают корзинки и завязывают глаза. По сигналу ведущего они начинают на ощупь собирать снежки. Победит тот, у кого в корзинке окажется самый солидный «урожай».

4. Лети

Сделанные из ваты «снежинки» подбрасывают вверх, а участники должны дуть на них, чтобы те держались в воздухе. Кому удастся делать это дольше всех, получит приз.

5. Первооткрыватели

Каждый игрок получает воздушный шарик и маркер. Его задача – «открыть новую планету», то есть в течение трех минут надуть свой шарик и нарисовать на нем побольше «обитателей». Их подсчет выявит, кто же победил.

6. Самый шустрый

Между двумя участниками ставят стул, на который кладут небольшой приз. По сигналу каждый из них пытается положить на этот предмет руку. Кто быстрее, тому приз и достанется.

7. Лопнуть шарик

Каждому из игроков завязывают глаза и кладут перед ним надутый воздушный шарик. Победит тот, кто первым сумеет лопнуть свой шарик ногой.

8. Лишний вон

На полу по кругу раскладывают шесть снежинок. Под музыку семь игроков начинают бегать вокруг них, и как только она замолкнет, каждый старается схватить снежинку. Тот, кому не досталось, выбывает, и одну снежинку убирают. Игра повторяется, пока не останется только один победитель.

9. Откопать конфету

Перед участником ставят миску, полную манной крупы, в которой закопана конфета. Задача – достать ее без помощи рук.

10. Поймай мандарин

Конкурс похож на предыдущий, только теперь в миске вода, а на дне ее – небольшой мандарин.