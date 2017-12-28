Какие кошельки привлекают деньги

Теперь откройте ваш кошелек. Что вы видите здесь? Фотографии близких, порванную подкладку, куда постоянно закатывается мелочь, вчерашние чеки из супермаркета, квитанции на коммунальные платежи, которые вы намеревались оплатить еще в начале недели, несколько визитных карточек от людей, которые их вам вручили, банковскую или кредитную карточку, несколько денежных купюр разного достоинства, мелочь вперемешку с купюрами, кусочек бумаги, на котором впопыхах записан чей-то телефон, старые проездные билеты, прокомпостированные талоны на автобус, троллейбус или трамвай, пишет Esotericblog.ru.

Давайте ответим на вопрос: "Какой он, правильный кошелек, приносящий своей хозяйке деньги, легкие и приятные?" Кошелек, привлекающий деньги, не может быть дешевым. Я глубоко убеждена, что если вы стремитесь к процветанию, стоит купить качественный кошелек. Деньги, потраченные на его приобретение, вы вернете многократно. Как правило, хороший кошелек изготовлен из натуральных материалов: кожи, замши, ткани. Кстати, очень хорошая мысль – сделать кошелек самому, например, из парчи, велюра или бархата - тканей, которые олицетворяют роскошь и богатство. Можно на внешней стороне такого матерчатого кошелька сделать вышивку золотыми или серебряными нитями, украсить яркими переливающимися стразами. В кошелек, созданный своими руками, его владелица изначально, до пользования, вкладывает мощную денежную энергию. Те женщины, у кого нет времени, желания, умения на создание индивидуального кошелька могут его приобрести: сейчас магазины предоставляют огромнейший выбор.

Как выбрать? Для начала вспомните, какие цвета сопровождают в фэн-шуй достаток и богатство. Это три основных цвета: зеленый, лиловый и его оттенки, золотой. Красный цвет является отличным усилителем, поэтому его тоже можно использовать при выборе кошелька. Изобилие и процветание по фэн-шуй относятся к элементу дерево, в созидающем цикле элементов вода подпитывает дерево, значит, при покупке кошелька можно учесть и цвета, соответствующие водному элементу: черный и синий. Вот у вас появились уникальная возможности выбрать цвет, не только подходящий по фэн-шуй, но и нравящийся вам больше всего из перечисленных.

Можно выбрать цвет волшебного кошелька, используя дату дня вашего рождения. Такой цвет изделия может стать счастливым для его обладательницы.

Для начала приведу таблицу, а затем объясню, как ею воспользоваться:

1. Желтый, оранжевый, золотой, бронзовый.

2. Белый, зеленый.

3. Голубой, фиолетовый, розовый.

4. Серый, ярко-синий.

5. Белый, серый, желтый.

6. Голубой, синий, зеленый розовый.

7. Сиреневый, зеленый, белый, лиловый, розовый.

8. Темно-зеленый, черный, синий.

9. Красный.

Если день вашего рождения выпадает на одно из чисел с 1 по 9, здесь все легко и понятно. Если ваш день рождения выпадает на одно из чисел с 10 по 31, то нужно из большей цифры вычесть меньшую, полученное число станет вашим при выборе цвета. Например, день рождения 28 января. 8 – 2 = 6 – смотрите в таблице цвета вашего кошелька – голубой, синий, зеленый, розовый. Что делать, если вы родились 11 или 22 числа любого месяца, ведь при вычитании получается 0? Для вас у меня замечательная новость: вы можете выбирать любые цвета для своего кошелька, привлекающего деньги.