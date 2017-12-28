Эта семья потеряла всё из-за того, что любила обо всем рассказывать в Facebook

Соцсети позволяют нам увидеть, как живут другие люди и показать миру себя, констатирует Porque No Se Мe Occurio. Желание покрасоваться перед другими может принести не только "лайки", но и серьезные неприятности, пишет Lifter.com.ua.

Перед тем, как запостить очередное селфи на фоне дорогой машины или своего шикарного интерьера, прочитайте эту историю.

Два года эта пара копила деньги на покупку собственного дома с огромным садом, в котором их дочь могла бы играть.

И вот, наконец, им удалось приобрести дом своей мечты: в хорошем районе, недалеко - школа. Идеальное место для молодой семьи.

Жена захотела поделиться этой радостной новостью с миром. Она опубликовала несколько фотографий своего старого дома и того, в который они собирались переехать.

Со временем супруги привели в порядок новый дом и решились на переезд. Чтобы перевезти мебель, они наняли не проверенного перевозчика, а неизвестных им ребят.

Грузовик прибыл по старому адресу, и рабочие принялись загружать в него все имущество семьи. Пара должна была ехать к новому дому прямо за грузовиком.

Так получилось, что перевозчик изменил маршрут, и грузовик поехал другой дорогой. Молодая семья добралась до назначенного места раньше.

Они с волнением и радостью ожидали приезда рабочих. Вскоре волнение сменилось тревогой.

На протяжении нескольких часов они пытались дозвониться перевозчику, но телефон был отключен, самое худшее - супруги не записали номер грузовика, чтобы отследить его передвижение.

Стало ясно, что их обманули, все ценные вещи семьи оказались в руках аферистов.

Правоохранители пришли к выводу, что грабители заинтересовались фотографиями семьи в Facebook и решили провернуть эту преступную схему.

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