По славянскому календарю 2018 год — год свернувшегося ежа. Каким он будет для тебя?

Славянский календарь — это дар наших предков. Когда на русскую землю еще не пришло христианство, славяне верили, что каждому году соответствует животное-покровитель, пишет Cluber.com.ua.

Эти знания до сих пор актуальны, потому что славянский календарь, как и восточный, дает возможность спрогнозировать будущее. Согласно славянскому календарю, 2018 год будет годом Свернувшегося Ежа. Совпадение это или нет, но в славянском календаре характеристики этого животного-покровителя во многом схожи с описанием Желтой Земляной Собаки в календаре восточном.

Основная характеристика 2018 года

Год Свернувшегося Ежа считался временем немного пассивным и лишенным динамики. Люди не ждали от таких периодов глобальных перемен. Славяне встречали год Ежа всегда с особым замиранием сердца, потому что считали, что Еж способен излечить внутренние раны.

Это год плодородия и усердной работы. Это год сугубо материальный, но его духовное спокойствие способно работать на благо нашего общего настроения. Это время примирения и жизни рука об руку с теми, кто нам дорог.

Финансы и работа в 2018 году

Свернувшийся Еж — это символ строгой экономии. Древние славяне верили, что в год Ежа нельзя тратить много денег и раздаривать свои накопления. При этом лучше быть максимально щедрыми с теми, кто этого заслуживает. Помощь коллегам будет очень даже к месту сейчас. К концу года можно будет начинать пожинать плоды своего великодушия.

Черствые люди будут позади. Если последствия эгоизма не наступят в 2018 году, их можно будет ощутить потом, когда придет время. Экономия с жадностью, однако, не имеет ничего общего. Старайтесь искать выгоду везде и во всем. Продавайте старые вещи без торгов. В 2018 году каждая копейка будет на счету.

Любовь и отношения в 2018 году

Славяне верили в то, что Свернувшийся Еж может изменить жизнь к лучшему. В любви это будет весьма ощутимо. Людям, которые хотят познать самое большое счастье, придется поднять отношения на новый уровень. Это будет очень хороший год для свадеб, венчания и предложения руки и сердца. Также это прекрасное время для зачатия и рождения ребенка.

Ребенок, рожденный в год Ежа, будет силен духом и телом, он будет здоровым и несгибаемым. Этот год может сделать и вас самих такими же. Единственное, что от вас требуется — это желание. Любые проблемы, с которыми вы будете встречаться, нужно расценивать как способ повышения мудрости. Жизненный опыт — это наибольшая ценность в 2018 году. В любви и отношениях с людьми нужно быть внимательными, потому что каждый новый день вы можете встречаться с разногласиями. Немного дипломатичности поможет вам оставаться на плаву и сохранять гармонию.

Следите за знаками судьбы — они лишними точно не будут. Разнообразные мелочи, которые вы раньше могли не замечать, будут вести вас через тернии к звездам. Верьте самим себе и Вселенной, которая будет на вашей стороне в 2018 году.