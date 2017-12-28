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Отец застукал своего 13-летнего сына за сексом с учительницей в машине

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Секс в автомобиле. | ФОТО: Scanpix

В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником. Об этом сообщили в полиции штата.

По информации местных СМИ, педагога и школьника в автомобиле за совокуплением застал отец подростка. С заявлением он обратился в правоохранительные органы, пишет Life.ru.

Полицейские допросили подозреваемую и изучили её телефон, а также телефон мальчика. Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.

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