Отец застукал своего 13-летнего сына за сексом с учительницей в машине
28 декабря 2017 г., 14:44
В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником. Об этом сообщили в полиции штата.
По информации местных СМИ, педагога и школьника в автомобиле за совокуплением застал отец подростка. С заявлением он обратился в правоохранительные органы, пишет Life.ru.
Полицейские допросили подозреваемую и изучили её телефон, а также телефон мальчика. Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.