Отец застукал своего 13-летнего сына за сексом с учительницей в машине

По информации местных СМИ, педагога и школьника в автомобиле за совокуплением застал отец подростка. С заявлением он обратился в правоохранительные органы, пишет Life.ru.

Полицейские допросили подозреваемую и изучили её телефон, а также телефон мальчика. Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.