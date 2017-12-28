Рак унес жизни мужа и дочери звезды «Иронии судьбы»

Ольга Науменко прославилась благодаря таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Тени исчезают в полдень". Несмотря на то, что в "Иронии" Науменко очень натурально сыграла брошенную женщину, в реальной жизни она была счастлива в замужестве с актером Александром Скворцовым, пишут Dni.ru.

Ольга подарила мужу дочь Сашу. Девочка оказалась болезненным ребенком. Врачи ставили разные диагнозы, чаще ОРЗ и кишечные расстройства. Однажды на гастролях в Ижевске, куда артисты взяли с собой дочку, ребенку стало плохо – поставили диагноз аппендицит и провели операцию. В результате выяснилось, что у девочки опухоль Вильмса.

В Москве Сашу положили в онкоцентр, куда потом Ольга устроилась работать санитаркой, чтобы быть рядом. Затем актриса забрала девочку под свою ответственность домой, Сашу окрестили. Ольга искала любые способы спасения, даже возила ребенка к ясновидящим. Но ничего не помогло, малышка умерла.

В страшном горе Науменко и Скворцов поддерживали друг друга. Вскоре Ольга обнаружила, что беременна. Однако актриса сделала аборт. Впоследствии она призналась в интервью, что боялась, что и этот ребенок родится больным.

Когда актрисе было уже 40 лет, она снова родила дочь. Девочку назвали Светланой. Однако когда ей исполнилось 19 лет, выяснилось, что у ее отца рак. Ольга тогда стала много сниматься, чтобы обеспечить мужу нужное лечение. А еще она успевала ухаживать, доставать лекарства, убеждать дочь, что папа вылечится.

Но чуда не случилось. "То, что Саша ушел не в одночасье – спасло от оцепенения и долгого оплакивания своей участи", – приводит слова Науменко "Телепрограмма". Это случилось девять лет назад.

Сейчас Ольге 68 лет. Ее дочь вышла замуж за француза, но живут они в Москве. Науменко много работает. В "Гоголь-центре" она занята в ключевых постановках, и счастлива в общении с родными – дочкой, сестрами, братом.