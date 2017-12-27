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Эвелин Ильвес приглашает провести с ней новогоднюю ночь за 145 евро

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Эвелин Ильвес | ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Проводить 2017 и встретить 2018 год можно в компании Эвелин Ильвес. Заманчиво, не так ли?

«Мы накрываем на стол и всего хватит до Нового года: свежая еда на любой вкус - для любителей вегетарианской пищи, мяса и рыбы. Основные блюда будут сделаны на живом огне. В цену входит: приветственный напиток, бокал вина во время каждого приема пищи, а также в полночь бокал шампанского. Под живой огонь будет и живая музыка. Если будут желающие, сможем вместе пойти на площадь Вабадузе смотреть праздничный салют. Стоимость всего вечера - 145 евро с человека. Сообщи о своем намерении отметить Новый год в компании Эвелин Ильвес: welcome@roog.ee или evelini@mac.com, а также по телефону: 5348 46 46. До встречи!» - говорится в приглашении в Facebook.

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