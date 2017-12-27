Степан Меньщиков рассказал, как они прятали алкоголь от продюсера
27 декабря 2017 г., 16:24
Как известно, продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский уволен с проекта. Но бывшие участники вспоминают его с теплотой. Вот что рассказал Степан Меньщиков:
«Помню один момент, когда у нас была первая увольнительная, и мы вместе с другими участниками поехали в какой-то кабак. Конечно же, каждый из ребят не упустил возможности затариться алкоголем. Естественно, все спрятали. Когда вернулись на Поляну, Алексей Николаевич собрал всех на Лобном месте и попросил сейчас же сдать спиртное. Пригрозил, что те, у кого охранники найдут бутылки, немедленно покинут проект. Все тут же сознались. Вот такая веселая история была», пишет 7d.org.ua.