Степан Меньщиков рассказал, как они прятали алкоголь от продюсера

«Помню один момент, когда у нас была первая увольнительная, и мы вместе с другими участниками поехали в какой-то кабак. Конечно же, каждый из ребят не упустил возможности затариться алкоголем. Естественно, все спрятали. Когда вернулись на Поляну, Алексей Николаевич собрал всех на Лобном месте и попросил сейчас же сдать спиртное. Пригрозил, что те, у кого охранники найдут бутылки, немедленно покинут проект. Все тут же сознались. Вот такая веселая история была», пишет 7d.org.ua.